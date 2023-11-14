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Московский суд оставил Блиновскую под домашним арестом до января

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Московский городской суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года, сообщает ТАСС.
Московский суд оставил Блиновскую под домашним арестом до января
  • РИА Новости

Заседание проходило без обвиняемой. Прокурор в свою очередь просил суд сохранить блогеру меру пресечения.

Защита Блиновской просила смягчить меру пресечения на запрет определённых действий.

«Жалобу защиты Блиновской оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья.

В конце октября суд решил продлить срок содержания под домашним арестом Блиновской до 26 января следующего года.

В августе её адвокат Наталия Сальникова сообщила, что суд наложил арест на активы на 64 млрд рублей по делу блогера.

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