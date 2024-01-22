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Следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу

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Следствие ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении блогера Елены Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу, говорится в заявлении ГСУ СК России по Москве.
Следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу
  • РИА Новости

Сообщается, что правоохранители ходатайствуют о заключении Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями условий исполнения домашнего ареста.

Кроме того, следствием была установлена причастность блогера к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что блогер подала иск против инспекции ФНС.

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