Следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу

Следствие ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении блогера Елены Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу, говорится в заявлении ГСУ СК России по Москве.

РИА Новости

Сообщается, что правоохранители ходатайствуют о заключении Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями условий исполнения домашнего ареста. Кроме того, следствием была установлена причастность блогера к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что блогер подала иск против инспекции ФНС.