Следствие ходатайствует о заключении Блиновской под стражу
- РИА Новости
Сообщается, что правоохранители ходатайствуют о заключении Блиновской под стражу в связи с неоднократными нарушениями условий исполнения домашнего ареста.
Кроме того, следствием была установлена причастность блогера к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что блогер подала иск против инспекции ФНС.