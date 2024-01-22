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Милонов объяснил необходимость проекта о конфискации имущества за фейки об армии

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в беседе с RT важность проекта закона о конфискации имущества за распространение ложной информации об армии.
Милонов объяснил необходимость проекта о конфискации имущества за фейки об армии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Наказание за фейки о российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, чаще всего, однако же, те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась, и здесь это не что иное, как некая обеспечительная норма», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, все права на имущество, на вклады, на сбережения у тех людей, которые виновны в дискредитации России, должны быть национализированы.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 22 января обсудит проект закона о конфискации имущества за распространение ложной информации об армии.

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