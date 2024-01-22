Комитет ГД рассмотрит 22 января проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 22 января обсудит проект закона о конфискации имущества за распространение ложной информации об армии.

Об этом пишет ТАСС.

Павел Крашенинников, председатель комитета, заявил, что проект может быть рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 24 января в первом чтении.

Он отметил, что предлагается «дополнительно в повестку поставить проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс России и Уголовно-процессуальный кодекс».

Он отметил, что этот проект внесён практически всеми лидерами фракций.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законодателей законопроект, которым предлагается ввести в УК России возможность конфискации имущества за фейки о российской армии.