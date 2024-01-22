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Штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тысяч

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Избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2024 года Владимира Путина за период с 23 декабря по 22 января собрал в десять раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тыс.
Штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщил журналистам сопредседатель штаба Владимир Машков.

«На сегодняшний день собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону», — сказал он.

Машков отметил, что подобное рекордное количество подписей говорит о колоссальной поддержке Путина.

Ранее сообщалось, что представители избирательного штаба Путина передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно. 

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей. 

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