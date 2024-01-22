В ЦИК передали подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

Представители избирательного штаба кандидата в президенты России, действующего российского лидера Владимира Путина, передали в Центризбирком подписи избирателей, которые нужны для его регистрации на выборах главы государства 2024 года.

Подавать документы и подписи в Центральную избирательную комиссию пришли сопредседатели избирательного штаба Путина Владимир Машков, а также доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтёр Захар Перцев, уточняет ТАСС.

17 января стало известно, что более 2,5 млн подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата Путина.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.