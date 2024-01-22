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Московский «Техноград» запустит курс по выстраиванию отношений в коллективе

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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Как наладить отношения в команде». Для желающих открыта запись.
Московский «Техноград» запустит курс по выстраиванию отношений в коллективе

Курс проведут специалисты по развитию карьеры, передаёт телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичной мэрии.

Курс поможет улучшить взаимодействие в коллективе и выстроить более продуктивное сотрудничество. В его программу вошли четыре вебинара. Они состоятся с 25 по 30 января.

Ранее НСН со ссылкой на министра правительства Москвы, главу Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского сообщала, что в рамках проекта «Московская техническая школа» открыли новое направление «Промышленные практики».

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