Московский «Техноград» запустит курс по выстраиванию отношений в коллективе
Курс проведут специалисты по развитию карьеры, передаёт телеканал «360» со ссылкой на официальный портал столичной мэрии.
Курс поможет улучшить взаимодействие в коллективе и выстроить более продуктивное сотрудничество. В его программу вошли четыре вебинара. Они состоятся с 25 по 30 января.
Ранее НСН со ссылкой на министра правительства Москвы, главу Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского сообщала, что в рамках проекта «Московская техническая школа» открыли новое направление «Промышленные практики».