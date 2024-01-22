Один человек погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Приморье

Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате аварии в Приморском крае с участием машины скорой помощи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Уточняется, что авария произошла под посёлком Высокогорск Кавалеровского района. В результате ЧП пострадали водитель и врач скорой помощи.

«На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД, 53-летний водитель автомобиля Honda CR-V при движении со стороны Кавалерова в направлении Рудной Пристани допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Перелюб, попал в аварию в Марксовском районе Саратовской области.