Один человек погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Приморье
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
Уточняется, что авария произошла под посёлком Высокогорск Кавалеровского района. В результате ЧП пострадали водитель и врач скорой помощи.
«На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу», — отметили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе регионального отделения МВД, 53-летний водитель автомобиля Honda CR-V при движении со стороны Кавалерова в направлении Рудной Пристани допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель Honda получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Перелюб, попал в аварию в Марксовском районе Саратовской области.