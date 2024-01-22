Полярник Писарев рассказал о новых подходах к изучению Арктики
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«Россия стратегически заинтересована в изучении Арктики. Например, мы развиваем Севморпуть. Он проходит через мелкие моря вдоль нашего северного побережья», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметил специалист, в настоящее время одной из перспективных российских разработок для изучения Арктики являются беспилотные и бездвигательные подводные планеры, которые перемещаются, используя силу течений.
«Такие аппараты оснащены электрическими аккумуляторами и электроникой, благодаря которым происходит перемещение груза внутри корпуса и изменение угла наклона крыльев, расположенных снаружи. Эти манипуляции помогают планерам самостоятельно погружаться на большую глубину, собирать данные, всплывать и передавать добытую информацию на спутники», — заключил полярник.
Ранее в ЯНАО рассказали о новых экспедициях «Зелёной Арктики» в 2024 году.