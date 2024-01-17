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В ЯНАО рассказали о новых экспедициях «Зелёной Арктики» в 2024 году

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В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о предстоящих экспедициях межрегиональной экологической организации «Зелёная Арктика».
В ЯНАО рассказали о новых экспедициях «Зелёной Арктики» в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © longtaildog

Об этом сообщает URA.RU.

Первая экспедиция, во время которой добровольцы займутся очисткой захламлённых территорий и проведением просветительских мероприятий для местных жителей, пройдёт в Мысе Каменном.

«Вторая эко-экспедиция состоится в природный парк «Ингилор». На его территории планируется демонтаж ветхих строений, сбор ТБО и других отходов. В каждом мероприятии примут участие около 20 волонтёров», — заявили в правительстве округа.

В 2023 году эко-активисты убрали 250 т крупногабаритного мусора и расчистили 45 га территории.

Ранее сообщалось, что в объекты обращения с ТКО в Новосибирской области вложат 1 млрд рублей.

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