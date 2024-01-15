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В объекты обращения с ТКО в Новосибирской области вложат 1 млрд рублей

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Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о развитии комплексных объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
В объекты обращения с ТКО в Новосибирской области вложат 1 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общая стоимость проектов составит более 1,1 млрд рублей. РЭО может вложить в них до 95% от объёма инвестиций за счёт средств от размещения облигаций РЭО. Сумма составит около 1 млрд рублей», — заявил Буцаев.

Мощность созданных по соглашению между правительством региона и ООО Спецзавод «КВАНТ» двух объектов в Татарском и Тогучинском районах составит 55 тыс. т в год, утилизации — 11 тыс. т в год, размещения — 27 тыс. т в год.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что РЭО создал 20 электронных моделей схем обращения с ТКО для регионов в 2023 году.

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