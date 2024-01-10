РЭО создал 20 электронных моделей схем обращения с ТКО для регионов в 2023 году

Российский экологический оператор разработал 20 электронных моделей территориальных схем обращения с отходами в 2023 году.

Об этом информирует телеканал «360».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в IV квартале 2023 года РЭО завершил разработку электронных моделей территориальных схем ещё для пяти субъектов России — республик Карелия, Калмыкия, Башкирия, Красноярского края и Магаданской области.

«Всего цифровым решением РЭО для создания электронных моделей территориальных схем воспользовалось 22 субъекта Российской Федерации, 20 моделей были созданы в 2023 году. За счёт использования программного обеспечения РЭО регионы смогли сэкономить более 50 млн рублей», — добавил Буцаев.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.