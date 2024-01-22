МЧС Сахалина объявило экстренное предупреждение из-за циклона на юге региона

Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено в восьми муниципалитетах юга Сахалина.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального главка МЧС России.

Отмечается, что речь идёт о Макаровском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском районах, а также Южно-Сахалинске.

По данным ведомства, в администрации данных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры было направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

Также в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье из-за мощного циклона до максимальной степени была повышена штормовая готовность.

Кроме того, в Татарстане десять поездов задерживались из-за сильного снегопада.