В Татарстане десять поездов задерживаются из-за сильного снегопада
- Gettyimages.ru
Об этом информирует Приволжская транспортная прокуратура.
Отмечается, что в результате сложных погодных условий после сильного снегопада в Республике Татарстан и Удмуртской Республике, а также Нижегородской и Кировской областях возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов.
«В Татарстане произошли задержки движения десяти поездов», — сказано в заявлении.
9 января несколько пассажирских поездов задерживались в связи со сходом с рельсов 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур — Бушулей на Забайкальской железной дороге.