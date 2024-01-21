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В Татарстане десять поездов задерживаются из-за сильного снегопада

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Десять поездов задерживаются на Горьковской железной дороге в Татарстане из-за сложных погодных условий после сильного снегопада.
В Татарстане десять поездов задерживаются из-за сильного снегопада
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Приволжская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в результате сложных погодных условий после сильного снегопада в Республике Татарстан и Удмуртской Республике, а также Нижегородской и Кировской областях  возможны задержки в движении пригородных и пассажирских поездов. 

«В Татарстане произошли задержки движения десяти поездов», — сказано в заявлении.

9 января несколько пассажирских поездов задерживались в связи со сходом с рельсов 14 вагонов грузового поезда на перегоне Алеур — Бушулей на Забайкальской железной дороге.

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