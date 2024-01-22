РИА Новости: самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
При этом, по данным агентства, самый высокий уровень преступности оказался в Республике Коми. Там в 2023 году было зарегистрировано 213,2 преступления на 10 тыс. жителей.
Второе и третье место, согласно исследованию, заняли Карелия и Республика Алтай.
Всего в стране, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 млн преступлений, что на 1% меньше, чем в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что в Крыму раскрыли 69,8% преступлений в 2023 году.
Также в Подмосковье преступность снизилась на 4,8% за год.