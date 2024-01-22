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РИА Новости: самый низкий уровень преступности в России зафиксирован в Чечне

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Самый низкий уровень преступности среди российских регионов по итогам 2023 года зафиксирован в Чеченской Республике, где за прошлый год было зарегистрировано 14,6 преступления на 10 тыс. жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

При этом, по данным агентства, самый высокий уровень преступности оказался в Республике Коми. Там в 2023 году было зарегистрировано 213,2 преступления на 10 тыс. жителей.

Второе и третье место, согласно исследованию, заняли Карелия и Республика Алтай.

Всего в стране, по данным МВД России, в 2023 году было зарегистрировано чуть более 1,9 млн преступлений, что на 1% меньше, чем в предыдущем году. 

Ранее сообщалось, что в Крыму раскрыли 69,8% преступлений в 2023 году.

Также в Подмосковье преступность снизилась на 4,8% за год.

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