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Бастрыкин запросил доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту крушения в Афганистане летевшего в Россию самолёта Falcon 10.

«Глава СК России поручил руководителю Западного МСУТ Выменцу П.С. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолёта в Афганистане с российскими гражданами на борту», — сообщает СК в Telegram.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолёта Falcon 10, пропавшего с радаров в горах Афганистана.

Четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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