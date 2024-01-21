Четырёх выживших в авиакатастрофе в Афганистане человек передали «Талибану»
- AP
В пресс-службе организации сообщили, что им оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.
Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.