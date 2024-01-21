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Четырёх выживших в авиакатастрофе в Афганистане человек передали «Талибану»

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Четырёх человек, которые выжили в авиакатастрофе в Афганистане, передали «Талибану»*.
Четырёх выживших в авиакатастрофе в Афганистане человек передали «Талибану»
  • AP

В пресс-службе организации сообщили, что им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы.

Телеканал Afghanistan International сообщил, что один из россиян, выживших после крушения самолёта в Афганистане, смог выйти к селу и на языке жестов попросил местных жителей о помощи.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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