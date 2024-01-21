Глава СК поручил установить всех причастных к обстрелу Донецка

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех причастных к удару ВСУ по Донецку.

«Председатель Следственного комитета России поручил в рамках расследования уголовного дела... установить всех причастных к преступлению лиц», — говорится в заявлении.

Отмечается, что действиям причастных к обстрелу будет дана правовая оценка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ за сутки погибли 28 человек, ещё 30 пострадали.

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днём траура по жертвам удара украинской армии в Донецке.