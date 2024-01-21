Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы

Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что появившиеся в социальных сетях провокационные сообщения, призванные создать панические настроения в городе, являются фейком.

«Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений», — написала она в Telegram.

Мокроусова добавила, что такие фейковые заявления и ранее распространялись в других городах.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, отметила она.

19 января телеканал BFMTV сообщил, что во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.