Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
- РИА Новости
«Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений», — написала она в Telegram.
Мокроусова добавила, что такие фейковые заявления и ранее распространялись в других городах.
Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, отметила она.
19 января телеканал BFMTV сообщил, что во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.