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Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы

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Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что появившиеся в социальных сетях провокационные сообщения, призванные создать панические настроения в городе, являются фейком.
Мэр Саратова назвала фейком сообщения о якобы подготовке нападений на школы
  • РИА Новости

«Уважаемые саратовцы, в мессенджерах и социальных сетях распространяются сообщения провокационного содержания, направленные на создание панических настроений», — написала она в Telegram.

Мокроусова добавила, что такие фейковые заявления и ранее распространялись в других городах.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов, отметила она.

19 января телеканал BFMTV сообщил, что во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.

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