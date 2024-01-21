В Севастополе объявили 22 января выходным для школьников из-за проблем с водой

Выходной объявили в школах и колледжах Севастополя в понедельник, 22 января, из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что обильные осадки и резкое потепление привели к критическому насыщению водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов.

«В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования, в том числе в спортивных секциях, завтра объявлен выходной», — написал Развожаев в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что детские сады и больницы продолжат работу в штатном режиме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

По его словам, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму и Ростовской области будут очень сильные колебания температуры, которые приведут к обильным осадкам.