В Севастополе объявили 22 января выходным для школьников из-за проблем с водой
- РИА Новости
Он подчеркнул, что обильные осадки и резкое потепление привели к критическому насыщению водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов.
«В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования, в том числе в спортивных секциях, завтра объявлен выходной», — написал Развожаев в Telegram.
Губернатор подчеркнул, что детские сады и больницы продолжат работу в штатном режиме.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.
По его словам, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму и Ростовской области будут очень сильные колебания температуры, которые приведут к обильным осадкам.