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Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России
  • РИА Новости

Синоптик отметил, что сильная и неблагоприятная погодная аномалия прогнозируется на юге европейской части России.

«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму, в Ростовской области. Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам. Причём в разном виде», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — «очень сильный снег».

«Слово «очень» означает опасность. (Сильные осадки. — RT) приводят к лавинной опасности. Поэтому, нужно очень внимательно следить за предупреждениями, в них говорится, где лавиноопасно, а где — нет», — посоветовал собеседник RT.

Он также рассказал, что сильный снег и метель при ветре до 20 м/с ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«В Питере сейчас -22...-25 °C, а со вторника начнётся повышение температуры. Что приведёт к гололёдным явлениям», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что все циклоны покинули Московский регион.

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