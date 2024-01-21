Разведчиков Ивановского гвардейского соединения ВДВ наградили прямо на передовой

Разведчикам Ивановского гвардейского соединения ВДВ вручили государственные награды прямо на передовой в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

«Государственные награды на передовой личному составу вручил командир Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Евгений Тонких», — следует из заявления.

Военных наградили орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, а также медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова и Жукова.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём инженерных войск, подчеркнув, что инженерные заграждения сыграли ключевую роль в срыве контрнаступления ВСУ.

Начальник Военно-инженерной академии имени Карбышева генерал-майор Андрей Круглов заявил, что военные инженеры установили около 1,5 млн «зубов дракона» на линии соприкосновения в зоне спецоперации.