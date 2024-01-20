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Выброшенный из поезда кот Твикс, предварительно, умер из-за укуса и обморожения

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Волонтёр Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение врачей, заявила, что выброшенный из поезда кот Твикс, предварительно, умер из-за укуса и обморожения.
Выброшенный из поезда кот Твикс, предварительно, умер из-за укуса и обморожения
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала РИА Новости. Уточняется, что Кудряшова отвезла погибшее животное в ветеринарную клинику.

«Укус и затем обморожение», — сказала волонтёр.

Волонтеры, сопровождающие девушку, также подтвердили, что животное скончалось в результате «внутреннего кровотечения и укусов в селезёнку, лёгкое». При этом подчёркивается, что это предварительное заключение ветеринара, окончательное же будет после вскрытия.

Ранее стало известно, что кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила в Кирове, нашли мёртвым.

Проводница выбросила домашнего питомца из поезда 11 января. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла его хозяина и, решив, что он случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

Позже стало известно, что на поиски кота вышли более 300 волонтёров.

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