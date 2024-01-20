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РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов

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Российские железные дороги (ОАО «РЖД») заявили, что внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах. Так, проводникам запретят высаживать животных из поезда.
РЖД запретит проводникам высаживать животных из поездов
  • РИА Новости

Об этом компания сообщила в Telegram.

В РЖД выразили свои сожаления о том, что выброшенный из поезда кот Твикс погиб.

Отмечается, что в компании провели служебное расследование, которое позволило детально разобраться в ситуации. 

«Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила в Кирове, нашли мёртвым.

Проводница выбросила кота Твикса из поезда 11 января. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла его хозяина и, решив, что он случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

Позже стало известно, что на поиски кота вышли более 300 волонтёров.

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