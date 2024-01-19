Более 300 волонтёров из Кирова вышли на поиски выброшенного из поезда кота

На поиски кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила в Кирове, вышли более 300 волонтёров. Об этом сообщила лидер волонтёрского движения Ольга Кудряшова.

По её словам, волонтёры ходят по домам, вокзалу и расклеивают объявления, а с каждым днём к поиску подключается всё больше человек.

«Работа идёт, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушёл кот, но весь вокзал уже прочёсан, все сотрудники опрошены», — приводит РИА Новости слова Кудряшовой.

Проводница выбросила кота Твикса из поезда 11 января. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла его хозяина и, решив, что он случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.