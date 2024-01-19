RT в Telegram
Подпишись

Более 300 волонтёров из Кирова вышли на поиски выброшенного из поезда кота

Короткая ссылка
На поиски кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила в Кирове, вышли более 300 волонтёров. Об этом сообщила лидер волонтёрского движения Ольга Кудряшова.
Более 300 волонтёров из Кирова вышли на поиски выброшенного из поезда кота
  • РИА Новости

По её словам, волонтёры ходят по домам, вокзалу и расклеивают объявления, а с каждым днём к поиску подключается всё больше человек.

«Работа идёт, но пока результатов нет, мы не знаем, в каком направлении ушёл кот, но весь вокзал уже прочёсан, все сотрудники опрошены», — приводит РИА Новости слова Кудряшовой.

Проводница выбросила кота Твикса из поезда 11 января. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла его хозяина и, решив, что он случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить