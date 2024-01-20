RT в Telegram
Подпишись

Уголовное дело возбудили в Иркутске после госпитализации школьницы с травмами

Короткая ссылка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как школьницу с тяжёлыми травмами доставили в больницу Иркутска после, предположительно, взрыва зарядки телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбудили в Иркутске после госпитализации школьницы с травмами
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что инцидент, в результате которого была травмирована 14-летняя девочка, произошёл в частном доме. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье возбуждено дело.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в больницу Иркутска доставили на вертолёте школьницу, которая получила тяжёлые травмы в результате взрыва зарядки смартфона.

По информации местных СМИ, девочка держала в руках телефон, подключённый к зарядке. Произошёл взрыв зарядного блока, в результате которого была повреждена часть стены. Родители, находившиеся в этот момент дома, вызвали скорую.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить