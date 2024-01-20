Уголовное дело возбудили в Иркутске после госпитализации школьницы с травмами

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как школьницу с тяжёлыми травмами доставили в больницу Иркутска после, предположительно, взрыва зарядки телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что инцидент, в результате которого была травмирована 14-летняя девочка, произошёл в частном доме. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье возбуждено дело.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в больницу Иркутска доставили на вертолёте школьницу, которая получила тяжёлые травмы в результате взрыва зарядки смартфона.

По информации местных СМИ, девочка держала в руках телефон, подключённый к зарядке. Произошёл взрыв зарядного блока, в результате которого была повреждена часть стены. Родители, находившиеся в этот момент дома, вызвали скорую.