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Росздравнадзор проверит качество медпрепарата «Дексаметазон» в московских аптеках

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Росздравнадзор проведёт проверку медицинского препарата «Дексаметазон» в московских аптеках после появившейся в СМИ информации о некачественном лекарстве.
Росздравнадзор проверит качество медпрепарата «Дексаметазон» в московских аптеках
  • РИА Новости

Ранее в СМИ сообщалось, что препарат «Дексаметазон» из Индии не соответствовал требованиям стерильности. 

«Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, в каких случаях качество лекарства может вызвать подозрения и как распознать подделку.

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