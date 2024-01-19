Росздравнадзор проверит качество медпрепарата «Дексаметазон» в московских аптеках

Росздравнадзор проведёт проверку медицинского препарата «Дексаметазон» в московских аптеках после появившейся в СМИ информации о некачественном лекарстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что препарат «Дексаметазон» из Индии не соответствовал требованиям стерильности.

«Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, в каких случаях качество лекарства может вызвать подозрения и как распознать подделку.