Росздравнадзор проверит качество медпрепарата «Дексаметазон» в московских аптеках
- РИА Новости
Ранее в СМИ сообщалось, что препарат «Дексаметазон» из Индии не соответствовал требованиям стерильности.
«Росздравнадзором организованы мероприятия по контролю качества данного препарата индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз Пвт. Лтд», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, в каких случаях качество лекарства может вызвать подозрения и как распознать подделку.