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Специалист Смирнов рассказал, как определить подлинность аптечного лекарства

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Директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, в каких случаях качество лекарства может вызвать подозрения и как распознать подделку.
Специалист Смирнов рассказал, как определить подлинность аптечного лекарства
  • Gettyimages.ru

В России действует система маркировки лекарственных средств. На каждую упаковку нанесён обязательный элемент маркировки — код Data Matrix, поделился эксперт в беседе с Радио Sputnik.

«Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности. Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы «Честный знак» отсканировать код и получить все данные о товаре», — сказал Смирнов.

Если на препарате со свежей датой производства нет маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки, добавил специалист.

Также необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки лекарственного средства.

«Если упаковка имеет повреждённый вид — смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода, — это уже повод для серьёзных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии», — заявил Смирнов.

Кроме того, можно проверить лицензию самой аптеки.

«Аптечная деятельность лицензируется, требования к аптекам предъявляются на самом высоком уровне, они проходят регулярные проверки. Все лицензии можно проверить в открытом доступе», — заключил эксперт.

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