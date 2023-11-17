Специалист Смирнов рассказал, как определить подлинность аптечного лекарства
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В России действует система маркировки лекарственных средств. На каждую упаковку нанесён обязательный элемент маркировки — код Data Matrix, поделился эксперт в беседе с Радио Sputnik.
«Внешне он похож на обычный QR-код, как правило, он расположен на торце упаковки, рядом с серией, датой изготовления и сроком годности. Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы «Честный знак» отсканировать код и получить все данные о товаре», — сказал Смирнов.
Если на препарате со свежей датой производства нет маркировки, это повод для сомнений в выборе данного препарата и данной аптеки, добавил специалист.
Также необходимо обращать внимание на внешний вид упаковки лекарственного средства.
«Если упаковка имеет повреждённый вид — смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода, — это уже повод для серьёзных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии», — заявил Смирнов.
Кроме того, можно проверить лицензию самой аптеки.
«Аптечная деятельность лицензируется, требования к аптекам предъявляются на самом высоком уровне, они проходят регулярные проверки. Все лицензии можно проверить в открытом доступе», — заключил эксперт.
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