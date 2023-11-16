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Врач Романенко заявила о вреде бесконтрольного приёма жаропонижающих

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Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что бесконтрольный приём жаропонижающих средств может негативно отразиться на состоянии здоровья.
Врач Романенко заявила о вреде бесконтрольного приёма жаропонижающих
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Приём жаропонижающих препаратов в больших количествах может оказать отрицательное влияние на работу печени и почек. Под угрозой оказываются оба этих органа, потому что лекарства выводятся именно через них», — пояснила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Обычно рекомендуется снижать температуру, если она выше 38,5 градуса. Как отметила Романенко, в некоторых случаях, если человек плохо переносит температуру 38 градусов, её тоже можно снизить.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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