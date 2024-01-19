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В Госдуме предложили ввести отдельную лицензию на охрану учреждений с детьми

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил ввести отдельную лицензию на охрану учреждений с детьми.
В Госдуме предложили ввести отдельную лицензию на охрану учреждений с детьми
  • РИА Новости

«Это должны быть лицензии с особыми условиями получения, с более жёсткими требованиями к ЧОПам, их руководству и сотрудникам. Так мы дополнительно обезопасим детей, будущее России от нападений и массшутингов в школах», — заявил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам депутата, он направит в Росгвардию письмо с соответствующим предложением в ближайшее время.

В декабре 2023 года советник директора Росгвардии Игорь Пышкин сообщил, что для охраны всех учебных объектов в России понадобится 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд рублей ежегодно.

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