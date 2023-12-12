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Для охраны всех учебных объектов в России понадобится 600 млрд рублей ежегодно

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Советник директора Росгвардии Игорь Пышкин сообщил, что для охраны всех учебных объектов в России понадобится 700 тыс. новых сотрудников и 600 млрд рублей ежегодно.
Для охраны всех учебных объектов в России понадобится 600 млрд рублей ежегодно
  • РИА Новости

Как он отметил на заседании комитета в Госдуме, вопрос об охране всех объектов Минпросвещения в стране ведомство прорабатывало два года.

«Чтобы это сделать, нам понадобится дополнительно порядка 700 тыс. новых сотрудников и порядка 600 млрд рублей дополнительно ежегодно», — цитирует его ТАСС.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова прокомментировала ситуацию с обеспечением безопасности в школах.

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