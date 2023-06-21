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Сенатор Хохлова предложила ужесточить лицензирование охранных организаций, работающих со школами

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова прокомментировала ситуацию с обеспечением безопасности в школах.
Сенатор Хохлова предложила ужесточить лицензирование охранных организаций, работающих со школами
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Сейчас в школах есть видеокамеры и тревожные кнопки, но охрана организована силами образовательного учреждения. Такими охранниками должны быть обученные люди, которые понимают, что и как делать в чрезвычайных ситуациях», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, нужно ужесточить лицензирование охранных организаций, которые предоставляют услуги образовательным учреждениям.

Как считает Хохлова, также необходимо увеличить количество часов на уроки ОБЖ, особенно на практику.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил усилить контроль за детской безопасностью в летние каникулы, он также призвал подчинённых проверять организацию охраны в школах.

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