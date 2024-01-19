В Госдуме предложили добавить изучение семейных традиций в цикл «Разговоры о важном»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками», — заявила Занко.
В запросе Кравцову депутат отметила, что всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» с 2019 года реализует проект «Моя история». В 2023-м добровольцы рассмотрели более 5000 запросов от желающих восстановить семейную историю.
«С каждым годом число обращений растёт, а значит, в обществе есть такой запрос», — сказала со своей стороны исполнительный директор общественного движения Анастасия Рябова.
Ранее сообщалось, что один из уроков «Разговоры о важном» посвятили вопросам налоговой грамотности.