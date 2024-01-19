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В Госдуме предложили добавить изучение семейных традиций в цикл «Разговоры о важном»

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила добавить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление родового древа. Соответствующий запрос она направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову.
В Госдуме предложили добавить изучение семейных традиций в цикл «Разговоры о важном»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками», — заявила Занко.

В запросе Кравцову депутат отметила, что всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» с 2019 года реализует проект «Моя история». В 2023-м добровольцы рассмотрели более 5000 запросов от желающих восстановить семейную историю.

«С каждым годом число обращений растёт, а значит, в обществе есть такой запрос», — сказала со своей стороны исполнительный директор общественного движения Анастасия Рябова.

Ранее сообщалось, что один из уроков «Разговоры о важном» посвятили вопросам налоговой грамотности.

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