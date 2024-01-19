В московском районе Царицыно по реновации снесли 12 ветхих домов
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
На месте снесённых построят новые современные дома, отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Всего в столице по реновации снесли более 350 жилых домов из 5175, включённых в программу.
Наряду с этим стало известно, что в тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования и науки.
Реализация проекта намечена на 2024—2026 годы. Кроме того, планом предусмотрена разработка проектной документации на строительство новой школы.
Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно на Пролетарском проспекте построили новый дом по индивидуальному проекту в рамках программы реновации.