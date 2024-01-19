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В московском районе Царицыно по реновации снесли 12 ветхих домов

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В Москве в районе Царицыно (ЮАО) снесли 12 ветхих домов по программе реновации. В частности, в 2024 году закончен снос двух пятиэтажек на улице Бехтерева.
В московском районе Царицыно по реновации снесли 12 ветхих домов
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

На месте снесённых построят новые современные дома, отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Всего в столице по реновации снесли более 350 жилых домов из 5175, включённых в программу.

Наряду с этим стало известно, что в тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

Реализация проекта намечена на 2024—2026 годы. Кроме того, планом предусмотрена разработка проектной документации на строительство новой школы.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно на Пролетарском проспекте построили новый дом по индивидуальному проекту в рамках программы реновации.

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