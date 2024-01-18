В районе Царицыно в Москве построили новый дом по реновации
Об этом сообщает НСН.
Новый 15—16-этажный дом на 116 квартир расположен в шаговой доступности от станции метро «Кантемировская», рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Современное строение соответствует всем стандартам программы реновации, включая планировку и отделку квартир.
Кроме того, выполнены работы по благоустройству придомовой территории.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.