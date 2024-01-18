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В районе Царицыно в Москве построили новый дом по реновации

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В московском районе Царицыно (ЮВАО) на Пролетарском проспекте построили новый дом по индивидуальному проекту в рамках программы реновации.
В районе Царицыно в Москве построили новый дом по реновации

Об этом сообщает НСН.

Новый 15—16-этажный дом на 116 квартир расположен в шаговой доступности от станции метро «Кантемировская», рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Современное строение соответствует всем стандартам программы реновации, включая планировку и отделку квартир.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству придомовой территории.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщал, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.

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