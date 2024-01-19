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Минсельхоз: за год цены на сыры в России почти не изменились

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В Минсельхозе России прокомментировали данные о ценах на сыры. Согласно последним сведениям, отпускные цены на продукт в стране выросли на 0,2% год к году. При этом выросло и производство сыров.
Минсельхоз: за год цены на сыры в России почти не изменились
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В то же время потребительские цены за аналогичный период, по информации Росстата, выросли на 2,8%, что значительно ниже темпов инфляции», — отмечается в сообщении.

В тексте также сказано, что такой незначительной динамике цен на молочные продукты способствовала стоимость сырья — за год сырое молоко у производителей подешевело на 1,2%.

Наряду с этим производство сыров в стране увеличилось: за 11 месяцев 2023 года было выпущено 717,8 тыс. т продукции — на 15,8% больше, чем за тот же период 2022-го.

Ранее в Росстате сообщили, что самыми подорожавшими товарами в России по итогам прошлого года стали яйца, помидоры и груши.

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