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В обновлённом корпусе московской больницы №52 начался приём пациентов

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Открылся приём пациентов в обновлённом лечебном корпусе №4 московской больницы №52. Пациентов принимают в ревматологическом и гематологическом центрах больницы.
В обновлённом корпусе московской больницы №52 начался приём пациентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Центры оснащены новейшей медтехникой, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пациенты могут получить там всю необходимую лечебно-диагностическую помощь по данным профилям. Помимо круглосуточного стационара, в центрах организованы дневные стационары с полным доступом к диагностической и лечебной базе ГКБ № 52», — уточнила она.

В новом центре будут проходить лечение пациенты с онкогематологическими болезнями, а врачи смогут проводить трансплантацию кроветворных стволовых клеток и костного мозга.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы № 1.

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