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Суд в Башкирии арестовал ещё девять участников беспорядков в Баймаке

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Баймакский районный суд назначил наказание в виде административного ареста ещё девятерым участникам беспорядков в Баймаке.
Суд в Башкирии арестовал ещё девять участников беспорядков в Баймаке
  • РИА Новости

Об этом информирует объединённая пресс-служба судов Башкирии. 

Отмечается, что девять участников беспорядков обвиняются в совершении административного правонарушения по факту неповиновения распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Всем участникам назначен административный арест сроком от восьми до 15 суток.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток.

17 января первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.

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