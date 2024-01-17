СК возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.

Об этом информирует СК России.

Дело возбуждено по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и о применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно версии следствия, ранее в соцсетях и мессенджерах появились призывы к жителям республики выйти на протестные акции у Баймакского районного суда в период прохождения судебного заседания по уголовному делу в отношении Фаиля Алчинова* для освобождения его от уголовной ответственности.

В результате произошедших массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, пострадали несколько человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в МВД Башкирии возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.