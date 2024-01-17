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Полиция Башкирии завела дело на участников массовых беспорядков в Баймаке

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В МВД Башкири возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке.
Полиция Башкирии завела дело на участников массовых беспорядков в Баймаке
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев.

Как передаёт РИА Новости, 17 января Баймакский районный суд арестовал на четыре года Фаиля Алчинова* за возбуждение ненависти по национальному признаку. Отмечается, что мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил среднеазиатов и кавказцев.

МВД по Башкирии ранее сообщало в Telegram, что в соцсетях были опубликованы призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед судом Баймака, и предупредило об ответственности за участие в ней.

Кроме того, местные СМИ сообщали задержаниях нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг перед зданием суда.

Диваев заявил, что в МВД возбудили уголовное дело по статье 212 УК России «Массовые беспорядки» в отношении участников акции, грозящей лишением свободы на срок до 15 лет.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что подозреваемые в подготовке госпереворота в стране бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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