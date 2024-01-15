Жапаров: готовившие переворот в Киргизии собирались устроить силовые провокации

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что подозреваемые в подготовке госпереворота в стране бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

В интервью информационному агентству «Кабар» он рассказал, что в планах организаторов было проведение массовых беспорядков. По его словам, они собирались подстрелить нескольких участников или применить взрывные устройства для гибели людей.

«Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг», — добавил Жапаров.

Президент отметил, что за Ташовым и Куреновым стоят и другие группы, но «народ за ними не последует».

В ноябре в Москве задержали и депортировали призывавшего к беспорядкам гражданина Киргизии.