В Москве задержан и депортирован призывавший к беспорядкам гражданин Киргизии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
«В Москве задержан гражданин Кыргызской Республики, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о 37-летнем мужчине, который публиковал в социальных сетях призывы к проведению массовых беспорядков и насильственному захвату власти.
К настоящему моменту мужчина находится в СИЗО на территории Киргизии.
Ранее стало известно, что дело возбудили в отношении жителя Хакасии, который призывал расправляться с российскими государственными деятелями.