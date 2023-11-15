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В Москве задержан и депортирован призывавший к беспорядкам гражданин Киргизии

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Гражданин Киргизии, который призывал к массовым беспорядкам и государственному перевороту, задержан в Москве и депортирован из России.
В Москве задержан и депортирован призывавший к беспорядкам гражданин Киргизии
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

«В Москве задержан гражданин Кыргызской Республики, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о 37-летнем мужчине, который публиковал в социальных сетях призывы к проведению массовых беспорядков и насильственному захвату власти.

К настоящему моменту мужчина находится в СИЗО на территории Киргизии.

Ранее стало известно, что дело возбудили в отношении жителя Хакасии, который призывал расправляться с российскими государственными деятелями.

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