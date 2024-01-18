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Суд арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке

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Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток.
Суд арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке
  • © Кадр видео очевидца

«Постановлением суда Аралбаев Ю.Т., Мухаметшин Р.А., Ахметшин Ф.Т., Скворцов Д.В., Петров Д.Е. признаны виновными в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток», — говорится в сообщении.

Ещё один задержанный был арестован на 13 суток.

Ранее первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков в Башкирии.

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