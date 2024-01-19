В ЦОДД предупредили москвичей о затруднениях на дорогах во второй половине дня

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рассказали RT, что во второй половине дня ожидаются затруднения в центральной части города, на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка, на ТТК, а также на Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

«Ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. Интенсивное движение сейчас на Ярославском шоссе по направлению в центр, на ТТК в районе улицы Новая Башиловка, а также на МКАД в районе 109 км. Движение на МСД, проспекте Маршала Жукова и на Рублёвском шоссе — рабочее. Во второй половине дня ожидаем затруднения в центральной части города, на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Оружейного переулка, на ТТК, а также на Щёлковском шоссе и шоссе Энтузиастов», — отметили там.

Отмечается, что на движение может повлиять короткий рабочий день, погодные условия, низкие скорости, мелкие ДТП.

«В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт — МЦК, метро. А наземный транспорт быстрее передвигается по выделенным полосам. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — заключили в пресс-службе.

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