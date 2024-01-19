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В рамках акции «Добрая ёлка» в Москве исполнили 1,2 тысячи детских желаний

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Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова заявила, что жители столицы исполнили 1,2 тыс. желаний детей в рамках новогодней акции «Добрая ёлка».
В рамках акции «Добрая ёлка» в Москве исполнили 1,2 тысячи детских желаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Заветные мечты у детей самые разные — от коньков до экскурсии по закулисью цирка. Кому-то из ребят подарок поможет поддерживать здоровье, кто-то освоит новый вид спорта, а кто-то поедет в долгожданное путешествие», — сказала Драгунова.

Акция продлится до 29 февраля.

Найти пожелания детей можно на сайте акции, где они распределены по категориям.

Стоимость подарка не превышает десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу.

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