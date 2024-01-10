Жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Почты России.
Отмечается, что письма отправляли не только дети, но и взрослые. Помимо традиционных новогодних подарков, отправители обращались к Деду Морозу за помощью, а также желали здоровья своим близким.
Как рассказали в пресс-службе, всего с начала декабря 2023 года Деду Морозу отправили почтой 172 тыс. посланий.
Ранее сообщалось, что более 55 тыс. жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января.