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Жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу

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Дед Мороз получил около 2 тыс. писем от жителей Тюменской области.
Жители Тюменской области отправили около двух тысяч писем Деду Морозу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Отмечается, что письма отправляли не только дети, но и взрослые. Помимо традиционных новогодних подарков, отправители обращались к Деду Морозу за помощью, а также желали здоровья своим близким.

Как рассказали в пресс-службе, всего с начала декабря 2023 года Деду Морозу отправили почтой 172 тыс. посланий.

Ранее сообщалось, что более 55 тыс. жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января.

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