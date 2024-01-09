Более 55 тысяч жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга, который делал стоянку в Санкт-Петербурге в течение двух дней, 6 и 7 января, посетили более 55 тыс. человек.

РИА Новости

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Это рекордное число посетителей передвижной резиденции, которую разместили на железнодорожной станции «Новый Петергоф», сообщает Выборг ТВ. В Великий Устюг новогодний состав вернётся 13 января. Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщал, что московский производитель оборудования для транспортной инфраструктуры подключил поезд Деда Мороза к интернету.