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Более 55 тысяч жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января

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Поезд Деда Мороза из Великого Устюга, который делал стоянку в Санкт-Петербурге в течение двух дней, 6 и 7 января, посетили более 55 тыс. человек.
Более 55 тысяч жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Это рекордное число посетителей передвижной резиденции, которую разместили на железнодорожной станции «Новый Петергоф», сообщает Выборг ТВ.

В Великий Устюг новогодний состав вернётся 13 января.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщал, что московский производитель оборудования для транспортной инфраструктуры подключил поезд Деда Мороза к интернету.

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