Более 55 тысяч жителей Ленобласти посетили поезд Деда Мороза 6—7 января
- РИА Новости
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Это рекордное число посетителей передвижной резиденции, которую разместили на железнодорожной станции «Новый Петергоф», сообщает Выборг ТВ.
В Великий Устюг новогодний состав вернётся 13 января.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сообщал, что московский производитель оборудования для транспортной инфраструктуры подключил поезд Деда Мороза к интернету.