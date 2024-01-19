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В Подмосковье около 74 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

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В Московской области, по данным на 07:00, 19 января места для крещенских купаний посетили более 123 тыс. человек, из них окунулись в воду порядка 74 тыс.
В Подмосковье около 74 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

«Омовения в ряде купелей продолжаются», — уточняется в сообщении.

Наряду с этим в Удмуртии, по официальным данным, в крещенских купаниях приняли участие около 4,7 тыс. жителей, из них 1 тыс. человек посетили купальню на пруду в Ижевске. Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Накануне ночью в Главном храме ВС России в подмосковной Кубинке прошли торжественные мероприятия, посвящённые празднику Крещения Господня.

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