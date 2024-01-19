Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом.

Соответствующий указ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, получателем субсидии из федерального бюджета становится ФГУП «Предприятие по управлению собственностью за рубежом» Управления делами президента России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в США периодически предлагают России продать её собственность, конфискованную на территории Соединённых Штатов.

Также сообщалось, что Финляндия собирается полностью запретить россиянам сделки с недвижимостью.