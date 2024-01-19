«Аэронет»: система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла испытания в России
По его словам, данный сервис позволяет всем участникам воздушного движения получать сведения о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.
Как сообщает РИА Новости, первые совместные тестовые полёты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» прошли на аэродроме «Путилово» в 70 км от Санкт-Петербурга.
Ранее в ОАК заявили о завершении испытаний новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС.
Также стало известно, что в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань».