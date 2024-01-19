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«Аэронет»: система обнаружения конфликтов дронов в небе прошла испытания в России

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Гендиректор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов сообщил, что в России прошла первые успешные испытания система обнаружения конфликтов движения гражданских беспилотных воздушных судов.

По его словам, данный сервис позволяет всем участникам воздушного движения получать сведения о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.

Как сообщает РИА Новости, первые совместные тестовые полёты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» прошли на аэродроме «Путилово» в 70 км от Санкт-Петербурга. 

Ранее в ОАК заявили о завершении испытаний новейшего учебно-тренировочного самолёта Як-152 для ВКС.

Также стало известно, что в России ведутся разработки бюджетного аналога дрона «Герань».

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